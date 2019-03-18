Японский ученый повернул время вспять

Ученый-физик Такеши Морито провел эксперимент, который доказал, что время можно повернуть вспять. Другие исследователи считают, что открытие японца необходимо перепроверить.

Эксперимент, проведенный Морито, доказал, что хаотичные квантовые системы невозможно подвергнуть охлаждению с нуля. Ученый рассмотрел элементарный пример хаотической системы, затем добавил в нее гамильтониан и описал ее поведения в хаосе, сообщает издание Physical Review Letters.

Оказалось, что частицы могут пройти сквозь барьер, потенциал, что является доказательством возможности поворота времени вспять. По словам японского специалиста, систему можно воспринимать как квантовую, в которой есть два уровня энергии – классические траектории и квантовые.

Открытие ученого несет не только теоретический, но и практических характер. В частности, эксперимент показал ограниченность минимально достижимой температуры. Однако исследователи считают, что гипотезу Морито необходимо перепроверить, так как его исследование проходило в «игрушечной» системе, которая имеет мало общего с реальностью.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.03.19

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