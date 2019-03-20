Астрономы обнаружили необычную «мертвую звезду»

Американские астрофизики открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики. Пульсар была разогнана взрывом до рекордной скорости, которая в будущем позволит звезде покинуть Млечный Путь, передает iReactor со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

Как сообщается, ученым удалось установить, что скорость движения «мертвой звезды» составляет 1130 километров в секунду. При этом большинство светил вращается вокруг центра Галактики со скоростью, которая не превышает 100 километров в секунду.

По мнению экспертов, небесные тела разгоняются до таких скоростей из-за гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики. Другой версией является взрыв сверхновых звезд в тесных двойных системах. Как рассчитывают ученые, дальнейшие наблюдения за подобными явлениями помогут понять, что именно привело к «катапультированию» пульсара из Галактики.

Стоит отметить, что с 2000 годов ученые смогли открыть порядка 20 гиперскоростных звезд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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