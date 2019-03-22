Ученые расшифровали язык пчел и рыб

Международная команда специалистов смогла организовать систему удаленного общения пчел и рыб при помощи искусственного интеллекта, пишет портал iReactor.

Сообщается, что основой стала разработка двухлетней давности, тогда специалисты сконструировали рыбу-робота, которая в итоге стала вожаком стаи. Также была создана пчела-робот, трудящаяся наравне с живыми насекомыми. Эти искусственные «организмы» и оказались в итоге связующим звеном для перевода информации разным видам существ.

При этом каждый из роботов передает информацию своим образом. Например, рыбы в основном общаются при помощи движений хвостовой части, и их замедлений и ускорений, а пчёлы – с помощью вибраций. Таким образом роботы обменивались информацией, «переводя» её и отправляя на другой носитель на расстояние около 700 км – от колонии пчёл, находящейся в Австрии, рыбам в Швейцарию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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