Американские ученые нашли новый способ защиты от укусов комаров

Американские биологи сумели выяснить механизм распознавания запаха человеческого пота комарами, что позволит сделать людей «невидимыми» для них, пишет Current Biology. «Блокировка рецептора IR8A заставила комаров искать людей вдвое реже. Соединения, которые мешают его работе, можно добавлять в уже существующие репелленты. Наше открытие поможет людям стать невидимыми для кровососов», – заявил Мэттью Дегеннаро из Международного университета Флориды в Майами.

Известно, что комары и другие кровососущие насекомые ищут жертв по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе, а также по запаху тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, выделяемые кожей человека и его микрофлорой. Однако до сих пор не было понятно, какой именно компонент привлекает комаров, и почему они зачастую предпочитают кусать людей, а не животных.

Ученые проводили эксперименты с генно-модифицированными комарами, у которых случайным образом были отключены участки ДНК, отвечающие за работу антенн – главного обонятельного органа. Они помещали насекомых в контейнер с изолированным москитной сеткой отсеком, куда вводили свои руки или образцы пота людей и животных, чтобы пронаблюдать, как много комаров попытается проникнуть через сетку.

Оказалось, что ключевую роль в процессе поиска жертвы играл ген и белок IR8A, удаление которого резко уменьшало аппетиты комаров. Проанализировав его структуру и взаимодействия с другими обонятельными рецепторами, ученые пришли к выводу, что он распознает запах человека благодаря молекулам молочной кислоты, присутствующей в нашем поте. Как передает РИА «Новости», ученые уверены, что их открытие позволит создать вещество для маскировки человека от «системы поиска жертв», или идеальных ловушек для москитов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.03.19

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