Ученые создали форму жизни с искусственными генами

Швейцарские ученые значительно продвинулись в работе по созданию синтетической формы жизни. Они создали живой организм, чей геном полностью сгенерирован компьютером.

Первую синтетическую бактерию инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали еще десять лет назад, однако тогда это была лишь копия существующего организма. В этот раз ученые доработали геном, заменив его искусственным. Таким образом, удалось сделать подопытную бактерию более жизнеспособной и развитой, пишет New Atlas.

По словам ученых, сгенерированный компьютером геном представляет собой одну большую молекулу ДНК. Исследования показали, что 580 из 680 искусственных генов оказались функциональными.

«Благодаря полученным знаниям мы сможем улучшить наш алгоритм и разработать полностью функциональную версию генома 3.0, – говорит ведущий автор исследования Бит Кристен. – Мы полагаем, что скоро также будет возможно производить функциональные бактериальные клетки с таким геномом. В будущем это может привести к появлению синтетических микроорганизмов, которые могут быть созданы для конкретных целей – например, для синтезирования витаминов и лекарств».

Цюрих, Служба информации РИА «Новый День»

Цюрих. Другие новости 01.04.19

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