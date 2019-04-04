Ученые спрогнозировали возрождение антарктических лесов

Относительно скоро на Земле установится климат, напоминающий времена плиоцена, когда в Антарктиде не далее как в 500 километрах от Южного полюса произрастали буковые и хвойные леса. Такие выводы были озвучены на прошедшей в Лондоне конференции британского Королевского метеорологического общества (RMS), пишет The Guardian.

Исследования показали, что в ту эпоху летние температуры здесь были на 20-25 градусов выше современного уровня. По словам главы Британской антарктической экспедиции (BAS) Джейна Фрэнсиса, они нашли останки листьев «южных» буков. «Я зову их последними лесами Антарктиды. Они росли при содержании углекислого газа в 400 ppm, так что весьма возможно, что скоро они вернутся. Ледники тают постоянно, и это позволит растениям снова колонизовать континент».

Стоит заметить, что около 100 миллионов лет назад атмосфера накопила еще больше углекислого газа – вплоть до 1000 ppm, – и в то время на Земле было еще жарче. Антарктида уже находилась в окрестностях Южного полюса, но оставалась почти целиком покрыта густыми лесами.

«Если вы включите печь и установите ее на 200 градусов, температура поднимется не сразу, а потребует времени. То же происходит с климатом», – сказал выступивший на встрече геофизик Мартин Зигерт. Ученый отметил, что с начала эпохи Промышленной революции средняя температура поднялась на 1 °С, а содержание углекислого газа в атмосфере – от 280 до 412 ppm, что может говорить о предстоящем в ближайшие столетия продолжении потепления – вплоть до значений плиоцена. Как отмечает Naked-science, nаяние ледников и повышение уровня Мирового океана займут еще больше времени, но, по мнению ученого, возрождение антарктических лесов вполне вероятно.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 03.04.19

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