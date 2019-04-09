Ученые решили математическую задачу полувековой давности

Математики нашли решение задачи, поставленной почти 50 лет назад. Ученые предложили алгоритм быстрого перемножения чисел с миллиардным количеством знаков.

Математики искали метод решения с 1971 года, когда был предложен алгоритм Шенхаге-Штрассена, пишет издание Science Alert. Прорыв осуществили ученые из Австралии и Франции.

Дело в том, что перемножение огромных чисел, состоящих из миллиардов знаков, даже у самых мощных компьютеров занимает до несколько месяцев. По словам математиков, их метод позволит делать это в течении 30 секунд.

Впрочем, пока ученые не спешат заявлять, что они превзошли оригинальный метод Шенхаге-Штрассена, так как доказательство их решения требует перепроверки.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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