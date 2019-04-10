Ученые предложили использовать бактерии для строительства дорог

Американские ученые нашли способ борьбы с ямами на дорогах, которые появляются после зимы. По их словам, особая бактерия поможет сохранить дорожное покрытие.

Специалисты Дрексельского университета в Филадельфии предложили добавлять в асфальт бактерии Sporosarcina pasteurii. Эти микроорганизмы участвуют в производстве карбоната кальция – природного цемента, который скрепляет песок и горные породы и формирует мрамор и известняк.

Дело в том, что для борьбы с обледенением широко применяется хлорид кальция, который проникает в структуру дорожного полотна и вступает в реакцию с присутствующим в нем гидроксидом кальция. В результате появляется соль, повреждающая бетон, как итог – ямы и колдобины появляются даже на качественной дороге, пишет издание Construction and Building Materials.

Лабораторные эксперты показали, что добавление в асфальт бактерий действительно влияет на долговечность покрытия.

Филадельфия, Служба информации РИА «Новый День»

Филадельфия. Другие новости 10.04.19

Ученые обнаружили сходство между мамонтами и неандертальцами. / Ученые занялись проблемой распространения микропластика в бассейне Оби. / Ученые решили математическую задачу полувековой давности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»