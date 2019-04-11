Археологи нашли кости нового вида человека

На филиппинском острове Лусон ученые обнаружили останки, которые могут принадлежать новому виду людей. Археологи считают, что представители этого вида, сочетали в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.

Свидетельства человеческой деятельности в древности на Лусоне специалисты нашли еще в 2003 году. Однако тогда никому не пришло в голову искать останки на большей глубине, чем в метр. Дело в том, что остров никогда не был связан с материком сухопутными мостами, поэтому древним людям было сложно до него добраться.

Когда в Индонезии нашли останки человека, жившего 50 тысяч лет назад, археологи решили углубиться в изучение грунта на Лусоне и обнаружили Homo luzonensis. Идентифицировать его удалось по семи зубам и окаменелым останкам пальцев ног, рук и бедренной кости, пишет журнал Nature.

Предполагается, что этот человек жил между 50 и 67 тысячами лет назад, был относительно небольшого размера, а кость его ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 10.04.19

Астрофизики впервые представили фото черной дыры. / Ученые предложили использовать бактерии для строительства дорог. / Ученые обнаружили сходство между мамонтами и неандертальцами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»