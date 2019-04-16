Ученые нашли новый способ снизить тягу к курению

Ученые выяснили, что вдыхание приятных запахов способно затормозить желание закурить. К таким выводам по итогам исследований пришли эксперты американской ассоциации психологов, задавшиеся целью помочь курильщикам снизить тягу к табаку. Результаты исследований опубликованы в Journal of Abnormal Psychology.

В эксперименте приняли участие 232 курильщика в возрасте от 18 до 55 лет. На момент исследования они не пытались бросить курить и не использовали каких-либо заменителей вроде никотиновой жвачки или электронных сигарет. Добровольцы не должны были курить 8 часов до начала эксперимента, но захватить с собой зажигалку и сигареты.

Курильщикам предложили вдохнуть ароматы, считающиеся наиболее приятными для человека – шоколад, яблоко, мяту, лимон или ваниль. Также среди предложенных запахов был один неприятный химический, а также запах табака, предпочитаемого участником эксперимента. Затем им позволялось прикурить сигарету, держать ее в руках, но не курить и оценить свою тягу к никотину по шкале от 1 до 100. Последовательность эксперимента повторили несколько раз.

Оказалось, что те участники, кто вдыхал приятный запах, испытывали меньшую тягу затянуться табачным дымом. «Наше исследование показывает, что использование приятных запахов – многообещающий способ снизить тягу к никотину у тех, кто пытается бросить курить», – подчеркнул один из авторов исследования доктор Майкл Сайетт из Университета Питтсбурга, пишет ScienceDaily. Ученые намерены провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько эффективен этот способ в комбинации с другими.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.04.19

Медик рассказал об опасности приема горячей ванны. / Путин назвал условия для создания полностью контрактной армии. / Ученые нашли способ борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»