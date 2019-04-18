Ученые обнаружили метеорит, прилетевший из другой звездной системы

Американские ученые вычислили небесное тело, которое прилетело из другой планетной системы. Об этом пишет издание Science Alert.

Специалисты Гарвардского университета изучили метеориты, записанные в базе данных Центра исследования околоземных объектов НАСА (CNEOS). Они обнаружили, что метеорит, вошедший в атмосферу Земли в январе 2014 года, двигался с такой огромной скоростью, что даже не изменил свою траекторию, проходя мимо Солнца. Это может означать только одно – он возник далеко за пределами Солнечной системы.

Вероятно, он прилетел из другой планетной системы, расположенной где-то в диске Млечного Пути. Предположительно, метеорит достигал около метра в диаметре, он сгорел в атмосфере, не достигнув поверхности Земли.

Кембридж, Служба информации РИА «Новый День»

Кембридж. Другие новости 18.04.19

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