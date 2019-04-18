Ученые воскресили мозг свиньи вне тела

Американские ученые частично воскресили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти. При этом исследователи использовали искусственную систему кровоснабжения и особый белковый коктейль. Результаты эксперимента опубликовал журнал Nature.

Ученые из Йельского университета подключили изолированный мозг к системе, которая прокачивала жидкий препарат, имитирующий кровь. Затем исследователи наблюдали, как меняется состояние серого вещества.

Выяснилось, что свиной мозг достаточно стойкий к недостатку кислорода и питательных веществ даже через четыре часа после смерти животных. Крупные кровеносные сосуды прокачивали через себя раствор, а через время восстановилась и работа мелких капилляров.

Впрочем, ученые не зафиксировали никаких признаков мозговой активности. То есть сознание у извлеченного мозга не появилось.

Нью-Хейвен, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Хейвен. Другие новости 18.04.19

Ученые обнаружили метеорит, прилетевший из другой звездной системы. / Ученые выяснили, какая пища сулит развитие рака кишечника. / Три плюс два: борьба за пост ректора ЮУРГГПУ начинается. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»