Ученые воскресили мозг свиньи вне тела

Американские ученые частично воскресили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти. При этом исследователи использовали искусственную систему кровоснабжения и особый белковый коктейль. Результаты эксперимента опубликовал журнал Nature.
Ученые из Йельского университета подключили изолированный мозг к системе, которая прокачивала жидкий препарат, имитирующий кровь. Затем исследователи наблюдали, как меняется состояние серого вещества.
Выяснилось, что свиной мозг достаточно стойкий к недостатку кислорода и питательных веществ даже через четыре часа после смерти животных. Крупные кровеносные сосуды прокачивали через себя раствор, а через время восстановилась и работа мелких капилляров.
Впрочем, ученые не зафиксировали никаких признаков мозговой активности. То есть сознание у извлеченного мозга не появилось.
Нью-Хейвен, Служба информации РИА «Новый День»
Нью-Хейвен. Другие новости 18.04.19
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