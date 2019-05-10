Впервые в истории: ученым удалось вылечить больного бактериофагами

Ученым удалось вылечить больного бактериофагами. Это первый в истории медицины официально зарегистрированный случай.

Эксперимент провели медики США и Великобритании: они использовали бактериофаги с отредактированным геномом против микобактерии, устойчивой к антибиотикам.

Ученым удалось подобрать несколько вирусов, которые продемонстрировали эффективность в борьбе с микобактериями, а затем модифицировать ДНК одного из них для более выраженного эффекта. Эксперимент удался: 15-летнюю девочку, страдающую муковисцидозом, избавили от угрожающих жизни бактерий.

Муковисцидоз – генетическая болезнь, при которой слизь, вырабатываемая клетками, становится чрезмерно густой. Это ведет к патологии легких, а в густой слизи заводятся бактерии, вызывающие опасные инфекции. «Так произошло в случае с 15-летней пациенткой, в легких у которой поселилась микобактерия, резистентная к антибиотикам», – цитирует ученых Planet Today.

Бактериофаги – вирусы, поражающие микроорганизмы – используются в современной медицинской практике очень редко, но являются последней надеждой, если речь идет о борьбе с микробами, резистентными к антибиотикам.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.05.19

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