Австралийские вулканологи открыли способ точного предсказания извержений

Ученые из университета Тасмании заявили, что создали совершенно новую точную систему прогнозирования извержений вулканов, сообщает телеканал SBS. Открытие базируется на масштабном и подробном анализе извержения гавайского вулкана Килауэа в 2018 году, которое длилось с 4 мая по 5 июня 2018 года.

Международная группа ученых из Австралии, Франции, Великобритании и США, приступившая к анализу вулканической деятельности Килауэа еще до начала извержения, отметила, что изменения скорости колебаний, проходящих через вулкан, могут быть использованы для определения близости его извержения.

«За 10 дней до извержения Килауэа мы обнаружили, что вибрации и толчки внутри магматической камеры вулкана резко изменились: из-за нараставшего давления, вулкан словно постоянно сжимался. Вообще изменение частоты сейсмических волн – отличный показатель для прогнозирования. По мере повышения давления магмы в камере толчки становятся все более частыми, однако, когда камера больше не может вмещать магму их частота снижается», – рассказал вулканолог, доктор Геррит Оливер из университета Тасмании.

Доктор Оливер и его коллеги надеются, что этот новый метод позволит предсказывать извержения вулканов по всему миру с высокой точностью, как минимум, за три-пять дней до катастрофы. Как напоминает ТАСС, Килауэа – активный вулкан на острове Гавайи, входящий в состав национального парка вулканов Hawai'i Volcanoes National Park. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, на глубину около 5,5 км. Он «проснулся» 3 января 1983 года и с тех пор продолжает извергаться с разной степенью интенсивности.

В начале мая 2018 года вдоль его восточной части началась серия извержений, которой предшествовало землетрясения магнитудой 6,9. Истечение лавы из жерла вулкана прекратились 7 июня. В результате катастрофы оказались полностью уничтожены два города (Капохо и Пуна), жители которых были предварительно эвакуированы из зоны стихийного бедствия.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 14.05.19

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