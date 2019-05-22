На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Около восточного побережья острова Майотта в Индийском океане появился громадный активный подводный вулкан, которого не было там еще полгода назад, свидетельствуют данные сейсмологов, обследовавших этот регион. Об этом сообщает ScienceAlert.

Научное издание пишет, что в ноябре прошлого года в районе архипелага Майотта произошло крупное сейсмическое событие, отголоски которого еще около месяца фиксировались по всей Земле. Ученых заинтересовала длина сейсмических волн и их периодичность. Тогда исследователи полагали, что явление может быть связано с движением масс магмы под Землей.

В пользу этой гипотезы свидетельствовали данные GPS, согласно которым Майотта переместилась за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг. Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного гигантского хранилища магмы под островом.

В марте ученые частично подтвердили эту теорию. Тогда остров уже начал опускаться примерно на 1 см в месяц – по направлению с движением магмы. Тогда же ученые выдвинули теорию о самом большом в истории человечества подводном извержении, при этом магма в нем не достигла морского дна, а ушла в различные отложения, отмечает «Хайтек».

В итоге ученые провели исследования дна в окрестностях архипелага Майотта, обнаружив активный вулкан высотой в 800 метров от поверхности дна и в 5 км в поперечнике. Сейсмологи отмечают, что полгода назад его там не было. Сейчас власти Франции разрабатывают план эвакуации жителей Майотты, поскольку на этой территории и дальше проходят подземные толчки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.19

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