Ученые нашли способ избавления от малярийных комаров

Ученые из Буркина-Фасо совместно с американскими специалистами нашли способ уничтожения малярийных комаров. Он кардинально отличается от методов, применяемых ранее.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от малярии ежегодно погибают более 400 тысяч человек. Применение различных химических препаратов сделало многие штаммы малярийных комаров невосприимчивыми к прежним методам борьбы, передает РИА «Новости».

Исследователи взяли естественный грибок и модифицировали его на генетическом уровне с помощью яда австралийских пауков. Полученным препаратом пропитали отрез ткани. Результаты эксперимента превзошли все ожидания. На площади в более 600 кв. м. за 45 дней из тысячи мужских и 500 взрослых женских особей комаров, осталось в живых только 13 самцов.

Метод одинаково эффективен как в борьбе с невосприимчивыми штаммами комаров, так и с восприимчивыми, утверждают участники исследования. Более того, ученые отмечают, что грибок убивает только малярийных комаров и не несет угрозы полезным насекомым, например, пчелам.

Уагадугу, Служба информации РИА «Новый День»

Уагадугу. Другие новости 31.05.19

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