Российские ученые создали новый двигатель для межгалактических полетов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого создали ионный двигатель нового поколения. Благодаря ему, космический аппарат сможет находиться в управляемом полете на протяжении 10 лет, сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка велась в рамках совместного проекта с Военно-космической академией имени Можайского. Исследователи подчеркивают, что в отличие от известных химических ракетных двигателей с интенсивным сгоранием расходных веществ для получения малой, быстропереключаемой реактивности тяги, в двигателе нового поколения используются управляемые ионно-плазменные, электро-разрядные, лазерные и другие реакции.

Благодаря этому подходу, двигатель будет способен работать десять лет и более. Стоит отметить, что в вузе, говоря о разработке, избегают термина «топливо», так как сам двигатель может работать на разных веществах – газах, жидкостях и даже твердых материалах.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.19

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