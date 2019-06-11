В крупнейшем кратере Луны обнаружили аномалию

Исследователи обнаружили на южном полюсе Луны магнитную аномалию. Ученые уверены, что причина ей – остатки гигантского астероида, застрявшего в мантии естественного спутника Земли, сообщает Live Science.

Огромная масса металла залегает под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Этот громадный кратер расположен на обратной стороне Луны и считается самым крупным кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Ученые полагают, что гигантский астероид столкнулся с Луной около 4 млрд лет назад.

«Представьте себе зарытую под землей груду металла, которая в пять раз больше, чем Большой остров на Гавайских островах. Мы неожиданно столкнулись примерно с такой массой», – сказал ведущий автор исследования Питер Джеймс, старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете. Иными словами, вес «аномалии», по оценке ученых, составляет порядка 2,4 септиллионов тонн, отмечается в материале.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.19

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