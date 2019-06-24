В Якутии обнаружили останки мамонта с обработанными человеком бивнями

Якутские палеонтологи обнаружили на острове Котельный скелет мамонта со следами человеческого воздействия, сообщает пресс-служба Академии наук Якутии. «Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 квадратных метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком», – рассказал руководитель экспедиции, инженер-исследователь отдела изучения мамонтовой фауны академии наук Якутии Иннокентий Павлов.

По его словам, современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку. «А в древности у людей не было транспорта, на котором можно было бы перевозить такие тяжелые вещи. Поэтому люди, возможно, обрабатывали тушу на том же месте. Изготовленные орудия они забирали с собой, а остатки оставляли там же. Именно их мы и обнаружили», – пояснил ученый.

Щепу бивня весом 23,6 кг доставили в Якутск для дальнейших исследований. Для изучения следов человеческого воздействия решено привлечь археологов, а точный возраст находки покажет радиоуглеродный анализ. Другие останки решено доставить в Якутск в августе. Члены экспедиции окрестили находку «Мамонтом Павлова» в честь руководителя экспедиции.

Остров Котельный – один из крупнейших на Новосибирском архипелаге. В эпоху плейстоцена эта территория была частью суши, поэтому в настоящее время на островах нередко находят останки древних животных и следы жизнедеятельности человека.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 24.06.19

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