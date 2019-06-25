Таяние ледников Эльбруса ускорилось трехкратно

Скорость сокращения массы ледников Эльбруса за последние 20 лет выросла в три раза. К такому выводу пришли ученые Института географии РАН. Результаты их исследование опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science. С 1997 по 2017 год объем ледников Эльбруса уменьшился на 1,5 кубических километра, что составляет 23% от общей величины. Темпы сокращения ледниковой массы за этот период втрое превышают темпы за период с 1957 по 1997 годы.

«Ледниковая система Эльбруса реагирует на современные климатические изменения. Признаки сокращения ледяного покрова на кавказском вулкане можно заметить даже невооруженным глазом», – отмечает заведующий отделом гляциологии института, соавтор статьи Станислав Кутузов, которого цитируют в пресс-службе учреждения. За тридцать лет летняя температура воздуха выросла на 0,5-0,7 градуса. Также таянию льдов способствует увеличение поступающей коротковолновой радиации.

Эльбрус – крупнейший ледниковый кластер Кавказа, на него приходится 10% от всего льда горной системы, объем его ледников составляет примерно 5 кубических километров. Ранее считалось, что из-за больших высот ледники Эльбруса более устойчивы к климатическим изменениям, однако последние данные опровергают эти предположения.

Владикавказ, Иван Гридин

Владикавказ. Другие новости 25.06.19

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