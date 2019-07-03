Российские ученые опровергли связь жестокости человека с его генами

Новосибирские ученые исследовали связь генетики и наличие преступных наклонностей у людей. Работу российских нейробиологов включили в учебник по криминалистике в США.

По словам авторов исследования, на Западе набирает популярность теория о том, что подавляющее большинство жестоких преступлений связано с генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Новосибирские нейробиологи и генетики доказали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления с данным синдромом никак не связаны. Хладнокровные злодеи, как правило, растут в благополучных семьях и не испытывают импульсивной агрессии.

Таким образом, по мнению ученых, нельзя обвинять человека только на основании его генотипа или наличия у него синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Исследование включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context. Это первый труд за последние 20 лет, полностью выполненный в России, который попал в подобное издание.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 03.07.19

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