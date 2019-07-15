Физики обнаружили новую частицу на Большом адронном коллайдере

Группа физиков, в которую входят и российские ученые, обнаружила признаки новой ранее неизвестной частицы на Большом адронном коллайдере. Об этом сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

В настоящее время БАК находится на ремонте, однако работа не останавливается, исследователи изучают данные, полученные ранее. В частности, физики открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей, пишет РИА «Новости».

За последние два года сразу несколько групп ученых, изучавших следы распада В-мезонов, нашли множество намеков на то, что этот процесс не всегда можно описать при помощи Стандартной модели физики.

Пока исследователи не могут сказать, что именно им удалось обнаружить, они надеются, что возобновление наблюдений на БАК в 2021 году и опыты на других ускорителях частиц помогут понять, какая из этих двух версий ближе к истине.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 15.07.19

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