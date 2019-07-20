Ученые выяснили, что КТ и рентген могут спровоцировать рак

Ученые Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, что низкие дозы радиации, получаемые человеком, например, во время компьютерной томографии (КТ), могут спровоцировать рак.

«Дозы облучения, эквивалентные трем сканам КТ, которые считаются безопасными, дают раковым клеткам конкурентное преимущество по сравнению с нормальными клетками в здоровых тканях», – сообщается в отчете исследователей, опубликованном на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутациями в гене р53 и способствуют распространению раковых клеток в здоровых тканях.

«Низкие дозы радиации, такие как облучение от медицинских исследований, считаются безопасными, поскольку они вызывают небольшое повреждение ДНК и, по-видимому, минимальное влияние на долгосрочное здоровье. До настоящего времени другие последствия воздействия низких уровней радиации оставались скрытыми, а значит, было трудно понять истинный риск, связанный с низкими дозами радиации.

Исследователи ранее показали, что наши нормальные ткани, такие как кожа, являются полем битвы, где мутантные клетки борются за пространство против здоровых клеток. У всех нас есть мутантные клетки, способные к раку, в здоровых тканях, в том числе с мутациями р53, число которых увеличивается с возрастом, но очень немногие из них в конечном итоге становятся раком», – говорится в отчете.

Новое исследование показывает, что при низких дозах радиации уязвимым для рака оказывается пищевод. На втором этапе экспериментов подопытным мышам перед облучением давали безрецептурный антиоксидант. Оказалось, что препарат дал здоровым клеткам импульс, необходимый для того, чтобы вытеснить и уничтожить мутантные клетки р53.

«Предоставление мышам антиоксиданта перед воздействием низких доз радиации дало здоровым клеткам дополнительный импульс, необходимый для борьбы с мутантными клетками пищевода и их уничтожению. Однако мы не знаем, какой эффект окажет эта терапия на другие ткани – она ​​может помочь раковым клеткам стать сильнее. Что мы знаем, исходя из других исследований, так это то, что длительное использование одних только антиоксидантов не эффективно для предотвращения рака у людей», – заявляет доктор Kasumi Murai.

«Процедуры медицинской визуализации с использованием излучения, такие как компьютерная томография и рентген, имеют очень низкий уровень риска – настолько низкий, что трудно измерить. Это исследование помогает нам лучше понять последствия низких доз радиации и риски, которые она может нести. Для понимания последствий для людей необходимы дополнительные исследования», – подчеркивает руководитель исследования профессор Фил Джонс.

Ученые рекомендуют учитывать риск низких доз при оценке радиационной безопасности, а также предлагают возможность разработки нетоксичных профилактических мер для снижения риска развития рака путем укрепления здоровых клеток для вытеснения и уничтожения раковых.

Москва, Игорь Юров

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