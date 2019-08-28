Иркутские ученые открыли новый перспективный для ювелиров минерал

Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) открыли новый минерал. Он получил название «фторкарлтонит» (fluorcarletonite), поскольку оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием элемента фтора в составе, сообщили в пресс-службе вуза.

«Камень с удивительной палитрой голубого цвета, обнаруженный в чароитовой породе на границе Иркутской области и Якутии, может использоваться в ювелирном искусстве. Факт открытия подтвердили на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC)», – говорится в сообщении.

Фторкарлтонит / fluorcarletonite Фото: ИРНИТУ

Единственный доступный для свободного просмотра образец фторкарлтонита хранится в Минералогическом музее Сидорова Иркутского технического университета. Камень относится к группе силикатов со слоистой структурой. «Для фторкарлтонита характерна красивая окраска с богатой палитрой оттенков – от светло-голубого до темно-голубого. Он встречается в чароитовой породе совместно с другими минералами – фиолетовым чароитом, серо-зелёным пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зелёным пироксеном», – отметили сотрудники вуза.

«Если этот материал вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров. Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом, и стоить достаточно дорого», – уверена научный сотрудник ИРНИТУ Екатерина Канева.

Иркутск, Иван Гридин

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