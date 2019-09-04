В Охотском море обнаружили неизвестный науке вид кита

В Охотском море, вблизи японского острова Хокайдо ученым удалось повстречать и подробно описать новый вид кита. Вид получил имя Berardius minimus. Статья с описанием вида вышла в журнале Scientific Reports.

Новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов. Это очень небольшой род, до недавнего времени к нему относилось только два вида – северный плавун (Berardius bairdii), который живет в северной части Тихого океана, и южный плавун (Berardius arnuxii), живущий в южной части того же океана.

Плавуны – относительно небольшие киты, всего около 10-11 метров в длину. Но китобои, которые занимаются промыслом к северу от Хоккайдо, сообщали, что видели еще более мелкого плавуна, которого между собой они звали куроцутикудзира. Этот кит был совершенно черным, в отличие от известного науке серого B. bairdii.

Некий черный плавун какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но Такаси Мацуиси (Takashi F. Matsuishi) из Университета Хоккайдо и его коллеги изучили четыре туши, найденные на северном побережье Хоккайдо. Оказалось, что это новый вид. Как отмечает N+1, открытие новых крупных животных происходит нечасто. Некоторым новым видам повезло не так, как плавуну.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.09.19

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