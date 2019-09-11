Сибирские ученые разработали термодатчики для определения свежести рыбы

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали термометки, которые помогут определить свежесть замороженной рыбы. Наклейки меняют цвет, если продукт подвергался разморозке.

В России основная часть рыбы вылавливается на Дальнем Востоке, и при транспортировке она может быть разморожена. Обычному потребителю сложно определить качество продукта во время покупки, при этом рыба может быть уже испорчена.

Метка крепится на рыбу и замораживается вместе с ней, передает РИА «ТОМСК». В том случае если температура поднимется выше допустимых –18 градусов, термонаклейка изменит цвет с белого на зеленый.

В вузе заявили, что в России аналогов разработки не существует. Подобные датчики используют в США и Китае, но стоят они на порядок дороже и их приходится активировать. Предлагается оснащать такими метками всю замороженную рыбу, чтобы не допустить продажи испорченного продукта.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

Томск. Другие новости 10.09.19

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