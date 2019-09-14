Немецкие астрономы: Вселенная намного моложе, чем считалось ранее

Вселенная может быть на пару миллиардов лет моложе, чем считалось ранее. К такому выводу пришли астрономы Общества Макса Планка в Германии, говорится в сообщении на портале Phys.org.

В ходе исследования астрономы воспользовались гравитационным линзированием – явлением, при котором гравитационное поле массивных тел искажает свет, идущий от более далеких объектов. В результате возникает эффект линзы, когда изображение объекта выглядит ярче. Ученые определили расстояния до двух гравитационных линз, которые оказались равны 810 и 1230 мегапарсек (2,6 и 4 млрд световых лет, соответственно), цитирует публикацию «Лента.Ru».

Полученные значения были использованы для определения расстояния до 740 сверхновых типа Ia – разновидности сверхновых, которые возникают при взрыве белого карлика. Эти объекты служат «стандартными свечами», то есть их светимость одинакова, и по ней можно выяснить, насколько далеко такой объект находится. Расстояние до сверхновых позволяет рассчитать значение постоянной Хаббла, на основе чего и были сделаны новые выводы о возрасте Вселенной.

Ученые определили новое значение постоянной Хаббла в 82,4. Поскольку постоянная Хаббла связана со скоростью расширения Вселенной, то возраст последней оказывается равен 11,4 млрд. Предыдущее значение постоянной было равно 70, а соответствующий возраст Вселенной – 13,7 млрд лет.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 13.09.19

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