Российские ученые обнаружили крупные запасы краба-стригуна и промысловых рыб в Арктике

Российские ученые провели комплексные исследования в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском и Баренцевом морях, а также в море Лаптевых. Цель работ – изучение водных биоресурсов и среды их обитания, в том числе кормовой базы, современных климатических и гидрологических характеристик региона. Торжественная церемония встречи научной экспедиции состоялась в Полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) в Мурманске, рассказали в пресс-службе института.

Участники экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов» обнаружили в ряде районов Арктики крупные запасы промысловых рыб и краба-стригуна, добычу которых можно начать в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, главный научный сотрудник лаборатории морских рыб Дальнего Востока ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии Алексей Орлов.

Так, например, в акватории Карского моря была обнаружена значительная популяция краба-стригуна. «По оценке наших специалистов, через 2-3 года вся молодь, которую мы обнаружили, вступит в промысловый запас, и Карское море может рассматриваться как район, в котором может быть открыт широкомасштабный промысел краба-стригуна», – сообщил ученый. Исследователи также выяснили, что численность минтая в Чукотском море по сравнению с прошлогодними данными возросла более чем в 50 раз.

«Он фактически распространился по всей акватории, это крупный минтай старших возрастов. Пока непонятно, откуда он взялся, но нахождение минтая в таком количестве говорит о реальной перспективе его промысловой эксплуатации в будущем», – сказал руководитель экспедиции. Еще одной ценной находкой стало обнаружение большой популяции черного палтуса практически по всему морю Лаптевых, сообщает ТАСС. Предыдущие исследования проводились только в западной части района моря. В этот раз ученые обнаружили пятикратно превосходящие запасы рыбы.

Экспедиция стартовала в июле из Владивостока и закончилась в Мурманске. Ученые прошли через все арктические моря России, выполнив по пути комплексные рыбохозяйственные исследования для оценки состояния запасов и происходящих процессов в российской исключительной экономической зоне. В течение одного рейса, за три месяца, научное судно проделало огромный объем работ в арктических морях. «Никогда еще не было такой масштабной комплексной экспедиции. Мы провели комплекс океанологических, гидрохимических, ихтиологических, гидробиологических исследований. Были взяты пробы, изучали фауну, получили характеристику среды», – рассказал Алексей Орлов.

Мурманск, Иван Гридин

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