Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Американские астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна. Таким образом, газовый гигант стал рекордсменом Солнечной системы по числу спутников.

Открытие сделали ученые из Института Карнеги в США. Общее число небесных тел, вращающихся вокруг Сатурна, достигло 82. Ранее рекордсменом по количеству спутников был Юпитер, у него их 79.

По данным астрономов, все новые спутники Сатурна имеют диаметр около пяти километров, 17 из них вращаются по ретроградной орбите – движутся против направления вращения планеты вокруг своей оси. Период их вращения составляет от двух до трех лет.

В настоящее время ученые присваивают имена новым объектам, для этого запустили конкурс на сайте института. Отмечается, что названия должны относиться к инуитской, скандинавской и галльской мифологии.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 08.10.19

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