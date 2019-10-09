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NewDayNews.ru

Среда, 9 октября 2019, 11:05 мск

Новости Наука

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Американские астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна. Таким образом, газовый гигант стал рекордсменом Солнечной системы по числу спутников.

Открытие сделали ученые из Института Карнеги в США. Общее число небесных тел, вращающихся вокруг Сатурна, достигло 82. Ранее рекордсменом по количеству спутников был Юпитер, у него их 79.

По данным астрономов, все новые спутники Сатурна имеют диаметр около пяти километров, 17 из них вращаются по ретроградной орбите – движутся против направления вращения планеты вокруг своей оси. Период их вращения составляет от двух до трех лет.

В настоящее время ученые присваивают имена новым объектам, для этого запустили конкурс на сайте института. Отмечается, что названия должны относиться к инуитской, скандинавской и галльской мифологии.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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