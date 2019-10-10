В Японии умерла первая в мире корова-клон

В Японии умерла корова, появившаяся в результате клонирования. Она прожила более 21 года и принесла потомство.

Как сообщает агентство Kyodo, животное скончалось в заповеднике префектуры Исикава по естественным причинам. На момент смерти возраст коровы по кличке Кага составлял 21 год и три месяца. В прошлом году умерла ее сестра-близнец, которую звали Ното.

Кага появилась на свет в июле 1998 года в результате клонирования. Ученые университета Киндай использовали стволовые клетки взрослой особи.

Оба клона родили здоровых телят. Средняя продолжительность жизни обычных коров также составляет около 20 лет.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 09.10.19

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