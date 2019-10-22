На дне Волги нашли ладью, затонувшую 600 лет назад

Ученые обнаружили древнее судно на дне Волги. По словам исследователей, ладья затонула еще до времен Ивана Грозного.

Открытие сделали сотрудники Свято-Богородичного Казанского монастыря и исследовали ученые Самарского государственного технического университета. «Размер затонувшей лодки порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты», – сообщается на сайте вуза.

Водолазы взяли образцы древесины и полуметровый кованный гвоздь. Анализ показал, что деталь была изготовлена в 1415 году (±85 лет).

По мнению ученых, ладья относится ко второй половине XIV-XV веков. В те времена Поволжье не относилось к русской государственности, но на берегах Волги были славянские поселения, а реку использовали для судоходства представители разных государств.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 18.10.19

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