В Солнечной системе обнаружили новую планету

Астрономы получили снимки астероида Гигея, который оказался сферической формы. Этот факт позволит небесному телу претендовать на звание самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Об этом сообщается в журнале Nature.

Астероид Гигея известен с 1849 года. Однако только сейчас ученым удалось получить его фотографию достаточно высокого качества, чтобы определить форму. Объект оказался неожиданно круглым для своих размеров.

Для того чтобы считаться карликовой планетой, небесное тело должно удовлетворять четырем условиям: вращаться на орбите вокруг Солнца, не быть спутником другой планеты, иметь достаточную массу для принятия сферической формы, а также не иметь возможности расчистить район собственной орбиты от других объектов.

У астрономов до последнего момента оставались сомнения, что астероид Гигея достаточно круглый. Теперь он может быть назван самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы, так как имеет диаметр 430 км. Ранее это звание принадлежало Церере, диаметр которой составляет 950 км.

В настоящее время карликовыми планетами признаны пять тел Солнечной системы, еще несколько десятков ждут подтверждения такого статуса.

Сантьяго де Чили, Служба информации РИА «Новый День»

Сантьяго де Чили. Другие новости 28.10.19

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