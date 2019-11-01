Ученые обнаружили неожиданную пользу скуки

Австралийские ученые провели эксперимент, который доказал, что скучать время от времени полезно. Человеческий мозг активизируется и выдает больше креативных идей. Об этом пишет РБК.

Исследователи Австралийского национального университета разделили 100 человек на две группы. Первые в течение получаса сортировали два вида фасоли по цветам, причем это нужно было делать одной рукой. Втора группа выполняла творческое задание. Затем подопытные приняли участие в совместной генерации креативных идей, а независимые эксперты оценили мысли каждого из них.

Оказалось, что скука повысила производительность. Респонденты из первой группы придумали больше оригинальных ответов по сравнению с теми, кто выполнял креативную работу предыдущие полчаса. Таким образом был сделан вывод: умение скучать заставляет людей сойти с привычного пути и открыть новые концепции.

Ученые из Техасского университета закрыли добровольцев на 15 минут в пустой комнате, где нечем было заняться. Там была кнопка, нажав которую люди получали небольшой удар током. Большинство участников исследования предпочли хотя бы раз получить удар током – от любопытства и чтобы как-то себя развлечь.

По мнению ученых, это говорит о том, что от скуки человек способен приобрести вредные привычки: втянуться в азартные игры, начать курить и употреблять алкоголь, но если правильно использовать это чувство, можно достичь большей продуктивности и изобретательности.

Впрочем, исследователи считают, что скука полезна не для всех, в основном она положительно сказывается на тех, кто отличался интеллектуальным любопытством, желанием учиться новому. То есть способность скучать может подтолкнуть к новаторским идеям и активной работе, но степень влияния этого чувства зависит от особенностей характера человека.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

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