Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике

Старшеклассники из Чувашии обнаружили в Арктике новый остров, который возник в результате глобального изменения климата. Они проделали работу под руководством студента МАИ Артема Макаренко. Подростки проанализировали географические карты и космические снимки акватории Карского моря. В итоге они заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом.

Предположительно, перешеек исчез в результате глобального потепления – его размыло из-за активного таяния расположенных рядом ледников, передает РИА «Новости». По оценкам молодых исследователей, площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер – 1,9 километра в длину и один километр в поперечнике.

После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы министерства обороны России, к нему отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует.

Саранск, Иван Гридин

Саранск. Другие новости 05.11.19

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