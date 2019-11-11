Ученые нашли в Якутии древние грибы, готовые к выходу на сушу

Ученые Института геологии алмаза и благородных металлов обнаружили в Якутии древнейшие водные грибы, которые готовились к выходу на сушу. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

Около 550-600 млн лет назад юго-восток Сибирской платформы (территория современной Якутии) находился у палеоэкватора. Практически вся эта местность в вендский период была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем. Это были практически идеальные условия для развития цианобактерий и водорослей.

В водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы, имеющие мицелиально-дрожжевую форму. По предположению ученых, они были одними из самых ранних водных грибов, готовящихся к выходу на сушу.

В геноме современных грибов имеются две программы развития: дрожжевая и мицелиальная, возникшие, предположительно, в период 443-416 млн лет назад, когда эти организмы стали развиваться на суше, поясняют специалисты. Второй вариант необходим «сухопутным» грибам, чтобы разветвленный мицелий (иными словами – грибница) мог широко распространяться в поисках питательных веществ.

В водной среде необходимости в мицелии нет. «Тем не менее, по-видимому, найденные нами грибы, обитая в дрожжевой форме, эволюционировали в направлении перехода на мицелиальную в случаях, когда условия обитания становились неблагоприятными для развития в прежнем виде», – сделали вывод ученые.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 08.11.19

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