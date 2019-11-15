В России создали ударопрочный антитеррористический бетон

Инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ) создали ударопрочный бетон для защитных сооружений военного и гражданского назначения. «Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в Арктике. Статья об этом опубликована в Inorganic Materials: Applied Research», – рассказал РИА «Новости» представитель университета.

По его словам, порядка 40% нового цемента составляют отходы производства: зола рисовой шелухи, отсев дробления известняка и кварцевого песка. Благодаря обновленному составу, разработанному специалистами ДВФУ, устойчивость к трещинам нового бетона в 6-9 раз выше, чем у традиционных образцов ГОСТ. Кроме того, благодаря «резиновому эффекту» увеличилась необходимая для разрушения бетона ударная сила.

По мнению инженеров, конструкция обладает «динамической вязкостью, поглощает удар». Такого эффекта удалось добиться за счет армирования бетона добавлением в его состав волокон металла или приморского базальта. Инженеры ВУЦ ДВФУ также выступали с инициативой использования базальтовых волокон в других видах бетона, которые, например, будут предложены для заливки конструкций на космодроме Восточный.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.11.19

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