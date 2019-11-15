Илон Маск замахнулся на аутизм и шизофрению

Разработки компании нейронных технологий Neuralink, основателем которой является Илон Маск, смогут повысить качество жизни людей, страдающих такими заболеваниями, как аутизм, шизофрения и анемия. Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал в интервью Business Insider.

«Я думаю, что Neuralink прежде всего решит проблемы со многими нарушениями, связанными с мозгом. Речь может идти, в частности, об аутизме, шизофрении, потере памяти. У всех бывают проблемы с памятью в определенном возрасте. Родители не могут вспомнить имена детей и тому подобное», – отметил предприниматель.

По словам Маска, конечная цель Neuralink – объединить мозг человека с искусственным интеллектом. Он уверен, что только так – напрямую проникнув в мозг – можно хорошо понять его устройство и то, как он работает. Предприниматель убеждён, что люди не могут стать умнее цифровых суперкомпьютеров. «Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним», –посоветовал Маск.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.19

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