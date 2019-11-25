Эксперты объяснили небывалый отлив в Азовском море

Эксперты нашли объяснение сильному отливу в Азовском море на берегах Кубани. Он произошел из-за ветрового сгона воды, сообщили сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. Накануне Азовское море впервые за десятки лет отошло от берега на 100 метров.

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», – рассказал РИА «Новости» представитель МЧС. По его словам, в ведомстве заранее предупреждали о вероятности такогоявления.

Отток воды в море произошел несколькими днями ранее. Подобного явления не было несколько десятилетий. Это связали с сильным ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду. По данным администрации морских портов за 24 ноября, уровень Дона в разных его частях понизился от 88 сантиметров до почти полутора метров. После сгона воды в районе Таганрога, где обмелел залив, случилась песчаная буря.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 23.11.19

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