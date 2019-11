Биологи узнали предельные режимы работы сердца крупнейшего животного на Земле

Биологи Стэнфордского университета (США) первыми в мире сумели измерить частоту сердечных сокращений (ЧСС) у крупнейшего из когда либо живших на Земле животных – синего (голубого) кита. Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Масса сердца синего кита составляет около тонны. Ученые предполагали, что оно бьется со скоростью от 5 до 20 ударов в минуту, но проверить, так ли это, ранее никому не удавалось. Чтобы решить не простую задачу, исследователи разработали датчик на четырех присосках и закрепили его на левой стороне спины гиганта, приблизившись к нему на надувной моторной лодке. Па протяжении дня прибор снимал и записывал ЧСС кита, а также глубину, на которую он погружался. После этого датчик отсоединился и плавал на поверхности залива, пока ученые не подобрали его.

Расшифровка данных показала, что режим работы сердца крупнейшего в мире животного может сильно варьироваться. Оказалось, что оно способно биться с частотой лишь два удара в минуту. Такой энергосберегающий режим включается, когда кит погружается на большие глубины. Когда после глубокого нырка животное поднимается к поверхности и начинает дышать, ЧСС увеличивается до 25-37 ударов в минуту. Это объясняется необходимостью быстро компенсировать дефицит кислорода и избыток углекислоты в крови.

Ученые полагают, что такой режим работы является предельным для сердца столь большого животного. Они допускают, что именно эти объясняется остановка в дальнейшем увеличении размеров синих китов и других животных.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.11.19

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров. / В МГУ научились выращивать ткани из вещества кишечных бактерий. / Эксперты объяснили небывалый отлив в Азовском море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»