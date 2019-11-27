В центре Млечного Пути обнаружили кладбище звезд

Австралийские астрономы обнаружили в центре нашей галактики скопление погибших звезд. Последний взрыв сверхновой могли видеть люди.

Как сообщается Daily Mail, на снимках с радиотелескопа Murchison Widefield Array ученые разглядели 27 останков сверхновых. Они находятся возле сверхмассивной черной дыры, которая располагается в центре Млечного Пути.

По мнению астрономов, погибшие звезды были как минимум в восемь раз тяжелее Солнца. При этом последняя из них взорвалась относительно недавно – около девяти тысяч лет назад. Это значит, что ее гибель могли наблюдать земляне.

Ученые ищут свидетельства этого события в древних письменах австралийских аборигенов. Отмечается, что ранее древние люди действительно описывали подобные явления.

Жизненный цикл звезд заканчивается взрывом сверхновой. В этот момент на звезде прекращаются термоядерные реакции. Такой взрыв можно увидеть за сотни световых лет. Впрочем, наше Солнце не настолько большое, чтобы умереть таким образом. По словам ученых, через 5 млрд лет оно сначала превратится в красного гиганта, а потом сожмется в белого карлика и просто остынет.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 26.11.19

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