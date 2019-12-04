Студент решил задачу, над которой физики бились сто лет

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади разгадал головоломку, которую физики не могли решить на протяжении 100 лет. Об этом сообщает Neue Züricher Zeitung.

Ученые не могли объяснить, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью. В то же время пузыри воздуха при открытии, например, бутылки с минеральной водой стремятся вверх.

Студент провел эксперимент, во время которого он направлял свет на пузырек в трубке и, анализировал интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька. Выяснилось, что пузырек все-таки движется, но настолько медленно, что этого невозможно заметить невооруженным глазом.

Дауади обнаружил сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, который препятствует движению вверх. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра.

Студент считает, что его открытие поможет в дальнейшем изучении движения жидкостей в нанодиапазоне.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

Лозанна. Другие новости 03.12.19

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