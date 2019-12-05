Российские ученые сумели создать материал с памятью

Российские ученые создали материал с памятью формы. В его основе – сплав титана, никеля и меди. Еще одним его отличительным свойством является чрезмерно высокая упругость. Исследователи заявляют, что даже при столь значительных деформациях, как 14% от площади, при нагревании он способен восстанавливать изначальную форму.

Новый материал был создан в условиях комбинированного экстремального воздействия сверхбыстрого охлаждения из жидкого состояния и мегапластической (интенсивной) деформации, сообщает «Хайтек». «В результате сверхбыстрой закалки со скоростью охлаждения расплава около миллиона градусов в секунду получены ленты из сплавов системы TiNi-TiCu с высоким содержанием меди толщиной от 30 до 50 микрометров в аморфном состоянии в виде металлического стекла», – сообщили ученые.

По их мнению, разработка позволит создавать различные микроустройства для медицинскийх и промышленных целей, например, микро-пинцеты, микро-клапаны, микро-захваты и микро-приводы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.19

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