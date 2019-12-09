Ученые нашли способ спасти осетров от браконьеров

Российские ученые разработали уникальный метод, который позволит защитить диких осетров от браконьеров. Разработка принадлежит сотрудникам Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

Исследователи придумали уникальный метод определения происхождения икры и филе осетровых пород рыб – аквакультура или дикие условия. Ученые уверены, что это позволит сократить объемы незаконно добываемой краснокнижной рыбы, что позитивно скажется на ее природных популяциях, рассказали в пресс-службе СФУ.

В основе метода лежит определение состава жирных кислот, которые значительно отличается у диких и выращенных в искусственных условиях особей. По словам доцента кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасии Рудченко, рыбные хозяйства используют корма, содержащие особые жирные кислоты, способствующие быстрому набору массы рыб. Их достаточно легко выделить в филе или икре рыб, что укажет на их происхождение. У выросшей в диких условиях рыбы эти жирные кислоты отсутствуют.

«В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири», – отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 09.12.19

В Екатеринбурге ученые собирают деньги на книгу для бёрдвотчинга. / Российские ученые сумели создать материал с памятью. / «Брюс Уиллис не спасет…»: ученые заявили о неизбежном метановом взрыве и гибели человечества. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»