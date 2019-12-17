Археологи разгадали тайну каменных истуканов на острове Пасхи

Ученые выяснили, для чего служили каменные истуканы на острове Пасхи. Выводы исследователей опубликованы на портале Phys.org.

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили изучила два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Статуи, которых на острове около тысячи, сделаны из вулканических пород.

На этой территории выращивали сельскохозяйственные культуры – бананы, колоказию и батат. В сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне сами по себе могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания.

Вероятно, изученные моаи не были предназначены для транспортировки, их оставили в каменоломнях в качестве «защитников» будущего урожая.

Сантьяго, Служба информации РИА «Новый День»

Сантьяго. Другие новости 17.12.19

Ученый назвал напитки с тяжелым похмельем. / Губернатор Шумков подписал закон о бюджете-2020, а его заместитель объяснил, почему цифры изменились в последний момент. / Ученые: уходящее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»