Ученые нашли способ в 5 раз увеличить продолжительность жизни: пока только для червей

Американские ученые разработали способ генетического изменения клеток, который позволяет увеличить продолжительность жизни в пять раз. Как пишет научный портал Phys.org, пока метод тестируется на червях – нематода Caenorhabditis elegan, которые имеют сходные с человеком гены.

Сообщается, что исследование основано на открытии двух основных сигнальных путей (биохимическая реакция передачи сигнала внутри клетки), управляющих старением. По словам авторов исследования, аналогичная структура в процессе эволюции появилась и у людей, но позже оказалась «законсервированной».

Ученые обратили внимание, что С. elegan и живет только две-три недели, что позволяет быстро оценить последствия генетического вмешательства в рамках эксперимента.

В результате удалось установить, что изменение передачи сигналов инсулина (IIS) у червей приводит к 100-процентному увеличению продолжительности их жизни. А путь TOR (играет центральную роль в контроле клеточного роста), отвечающая за клеточный рост, приводит еще к 30-процентному увеличению. В последнем исследовании удалось генетически изменить оба пути как раз таким образом, чтобы результат был в четыре-пять раз больше, чем эффект каждого в отдельности.

По словам доктора медицинских наук, президента биологической лаборатории MDI Германа Халлера, дальнейшее изучение поможет создать новые методы увеличения продолжительности здоровой жизни среди быстро стареющего населения. «Несмотря на обнаружение в C. elegans клеточных путей, которые управляют старением, пока неясно, как эти пути взаимодействуют», – сказал он.

По оценкам ученых, открытие может помочь не только в создании препаратов, продлевающего жизнь человека, но и комбинированной терапии, аналогичной тем методам, которые используется для лечения рака и ВИЧ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.20

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