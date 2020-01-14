Вдвое старше Солнца: ученые нашли самый древний материал на Земле

Ученые обнаружили на Земле редчайший материал, который оказался древнее Солнца. Речь идет о звездной пыли, попавшей на нашу планету вместе с метеоритом, упавшем в Австралии в 1969 году. Возраст мельчайших космических пылинок, найденных в составе метеорита, специалисты оценивают в 7,5 млрд лет – в это время Солнечной системы еще не существовало, а в космосе светились первые звезды. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованных в ряде научных изданий.

Впоследствии эти звезды умерли, а частицы, из которых они состояли, стали частью новых звезд, метеоритов и планет, сообщает Би-Би-Си. Представитель Полевого музея естествознания в Чикаго доктор Филип Хек, который был одним из участников исследования, уверяет, что попавшие на Землю частицы – это настоящая древняя звездная пыль.

Ученым из США, Швейцарии и Австралии, чтобы сделать открытие, пришлось раздробить куски метеорита в порошок, который залили кислотой. В итоге образовался осадок из звездной пыли – в кислоте остались нерастворимые частицы карбида кремния размером до 8 микрометров. Исследователи выяснили, что возраст большинства частиц составляет от 4,6 до 4,9 млрд лет, а самые древние из них достигали 7,5 млрд лет – это почти вдвое старше Земли и всей Солнечной системы.

По словам Хека, обнаруженные пылинки стали прямым доказательство существовании периода усиленного звездообразования в нашей галактике 7 млрд лет назад.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

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