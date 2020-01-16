Неандертальцы ныряли в поисках красивых и полезных ракушек

Археологи предполагают, что неандертальцы не были настолько грубыми и нерасторопными, как о них принято думать. Были обнаружены доказательства того, что древние люди ныряли под воду в поисках полезных и красивых морских раковин. Об этом сообщает BBC News со ссылкой научный журнал Plos One.

До недавнего времени у ученых не было убедительных доказательств, что неандертальцы были пловцами. Хотя и были данные о том, что древние люди страдали от заболевания, называемого «ухо серфера». Это состояние характеризуется аномальными костными разрастаниями, которые появляются в слуховом проходе. Впрочем, исследователи полагали, что это происходило из-за воздействия холодного и влажного климата, например, когда неандертальцы спали на сыром полу пещер.

Группа исследователей проанализировала раковины из грота Деи Москерини в итальянском регионе Лаций, где, предположительно, 90 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Часть ракушек имела признаки того, что их собирали на берегу. Эти экземпляры были непрозрачные, отшлифованные песком, имели повреждения и были покрыты налетом из останков других более мелких организмов.

При этом четверть ракушек имели блестящую гладкую поверхность и никаких признаков подобного износа. Ученые сделали вывод, что неандертальцы добыли их с живыми моллюсками Callista chione внутри. Значит, они либо собирали их на мелководье, либо ныряли под воду.

В настоящее время такие ракушки добываются с помощью дноуглубительных работ, также их собирают водолазы на глубинах, превышающих 10 метров. В северной части Адриатики эти моллюски могут обитать на отмелях на глубине от 0,5 до 1 метра.

По мнению ученых, это еще одно доказательство того, что неандертальцы использовали природные ресурсы не только в качестве пищи, но и для изготовления инструментов. Таким образом, древние люди стали еще ближе по навыкам и развитию к Homo sapiens.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 16.01.20

К концу года циклотрон УрФУ начнет выпускать препараты для ранней диагностики рака (ФОТО). / Ученые выяснили, что в бородатых мужчинах привлекает и отталкивает женщин. / Ученые выяснили, как Марс превратился из теплой влажной планеты в пустыню. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»