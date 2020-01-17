Ученые нашли в Мексиканском заливе новый вид червя, который питается аллигаторами

Ученые наши в Мексиканском заливе новый вид червя. Он питается мясом и костями мертвых аллигаторов.

Как сообщает издание PLOS ONE, научная находка была сделана во время исследования, в ходе которого ученые из морского консорциума университетов Луизианы сбрасывали туши аллигаторов в Мексиканский залив, чтобы исследовать экосистему глубокого океана.

Вид был обнаружен, когда он ползал по трупу аллигатора на дне океана – и полностью поглотил его мягкие ткани в течение 51 дня. Червь, которому еще предстоит дать имя, является первым в своем роде, найденным в Мексиканском заливе.

Изначальной целью исследования ученых являлось установления того, как глубокое море без солнечного света может поддерживать высокую скорость дыхания глубоководного бентоса-сообщества организмов, живущих на дне океана.

Исследователи полагали, что останки животных, возможно, обеспечивали потребность бентоса в углероде. В начале 2019 года они поместили три туши аллигаторов в северный Мексиканский залив на глубину около 2 километров. В течение двух дней падальщики, включая гигантского изопода-ракообразного, родственного мокрицам, – начали ползать по тушам и пожирать мясо.

В докладе ученые заявили, что они также наблюдали новый тип червя, который ел кости алллегатора, в том числе и позвоночник.

Глубоководное существо принадлежит к семейству Osedax, роду глубоководных костных червей и пока собственного названия не имеет.

В докладе авторы заявили, что, по их мнению, черви питаются не только аллигаторами, поскольку виды Оседаксов в других частях мира также питаются различными типами костей. Однако они отметили, что кости коров, упавшие в том же районе во время предыдущих исследований, не привели к открытию нового вида костных червей.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.01.20

Астрономы обнаружили планетную систему у Проксимы Центавры. / Ученые заявили о массовом вымирании морских птиц из-за жары. / Неандертальцы ныряли в поисках красивых и полезных ракушек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»