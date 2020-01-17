Ученые нашли новые доказательства о причинах вымирания динозавров

Американские ученые нашли новые доказательства того, что к массовому вымиранию динозавров привело падение астероида, а не изменения климата из-за извержений вулканов, как считалось ранее. Об этом говорится в исследовании Йельского университета, опубликованном в журнале Science.

Работа ученых базируется на исследованиях, проведенных в течение 40 лет. В частности, палеонтологи изучили пробы грунта из огромного кратера, обнаруженного в начале 1990-х годов у мексиканского полуострова Юкатан. Предположительно, в этом месте в Землю 66 миллионов лет врезался астероид и убил не только динозавров, но и большую часть жизни на планете.

Научное сообщество подвергало сомнению теорию о том, что причиной гибели гигантских ящеров стало падение на землю метеорита. По одной из версий, динозавры вымерли из-за изменений климата, вызванных извержением вулканов, расположенных на плато Декан (территория современной Индии).

Доцент геологии и геофизики в Йеле и ведущий автор исследования Пинчелли Халл, утверждает, что выбросы углекислого газа произошли задолго до вымирания динозавров и не были его причиной.

Его слова подтверждает бывший научный сотрудник Йельского университета, который теперь работает в Немецком исследовательском центре геологии Майкл Хенехан. «Вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное потепление на уровень около двух градусов, но не массовое вымирание», – заявил ученый. Об этом говорят данные полученные из окаменелостей.

Впрочем, специалисты допускают возможность ошибки в своих выводах и готовы пересмотреть свое мнение при наличии существенных доказательств.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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