Самый старый в мире кратер от попадания астероидов нашли ученые

Самый старый в мире кратер от попадания астероида нашли ученые в Австралии. Как говорится в исследовании Университета Кертина в журнале Nature Communications, установлено, что астероид ударил по Яррабубе в Западной Австралии около 2,2 миллиарда лет назад – то есть примерно в половине от срока возраста Земли.

Временные рамки были установлены путем тестирования минералов, найденных в породах. Ученые утверждают – это захватывающая находка, потому что она может объяснить причины потепления климата, случившегося на Земле в ту эру.

Как сообщает ВВС, кратер был обнаружен в австралийском захолустье еще в далеком 1979 году, но геологи ранее не проверяли, сколько ему лет.

Из-за миллиардов лет эрозии кратер не виден глазу. Ученые нанесли на карту отметки в магнитном поле области, чтобы определить ее диаметр – он составил 70 км.

«Пейзаж на самом деле очень ровный, потому что он такой старый, но скалы там отличаются», – сказал BBC исследователь профессор Крис Киркланд.

Чтобы определить, когда астероид ударил Землю, команда исследовала крошечные кристаллы циркона и монацита в скалах. По словам профессора Киркланда, их можно читать примерно как кольца на срубе дерева. Эти кристаллы содержат крошечные количества урана. Поскольку уран разлагается в свинец с постоянной скоростью, исследователи смогли подсчитать, сколько времени прошло с тех пор, как ударил астероид.

Он по меньшей мере на 200 миллионов лет старше следующей древнейшей ударной структуры – Купола Вредефорта в Южной Африке.

Ученые считают, что планета ранее находилась в одном из периодов «снежного кома», когда она была в значительной степени покрыта льдом. В какой-то момент ледяные щиты растаяли, и планета начала быстро нагреваться. «Возраст [кратера] довольно точно соответствует концу потенциального глобального ледникового периода», – сказал профессор Киркланд.

Используя компьютерное моделирование, команда рассчитала, что астероид ударил в ледяной покров толщиной в несколько километров. Это событие привело бы к выбросу в атмосферу огромных объемов водяного пара, парникового газа.

Это могло бы помочь потеплению планеты во время протерозойской эры – стадии, когда кислород только появился в атмосфере, а сложная жизнь еще не сформировалась.

По другой версии, напомним, потепление на Земле произошло из-за извержения вулканов и выброса газов в атмосферу.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 22.01.20

Ученые назвали главную причину внезапного сердечного приступа. / В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон». / В Великобритании могут разрешить рожать от покойников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»